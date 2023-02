Toy no 'Somos Portugal'

Começou muito cedo a sua carreira artística e atualmente é um dos nomes de referência na música portuguesa, o cantor junta vários êxitos que ficam no ouvido.Hoje, 10 de fevereiro, Toy está de parabéns, completa 60 anos de vida e o já esteve ao telefone com Duarte Siopa e Ágata Rodrigues no programa 'Manhã CM', da CMTV. O artista revelhou que vai ser um dia cheio de surpresas.