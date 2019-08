Toy: “Prefiro mulheres mais robustas”

Continuamos em contagem decrescente para o casamento de Toy e Daniela, que irá decorrer no próximo dia 22 de setembro.Além de já ter escolhido o vestido para o grande dia, a noiva do artista decidiu fazer uma alteração estética de forma a exibir um novo decote a tempo do casamento.Daniela submeteu-se a uma redução mamária na clínica do cirurgião plástico Ângelo Rebelo e mostrou-se radiante com o resultado.Durante o processo, Toy fez questão de acompanhar a noiva e confessou que a intervenção estética é do seu agrado."Gosto de mulheres mais robustas, principalmente no rabo. No peito não acho muita piada, prefiro o rabo grande e a coxa grossa", confidenciou o cantor aoapós Daniela ter sido submetida à cirurgia.