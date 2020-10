Toy surpreende Katia Aveiro em festa de aniversário

Irmã de Cristiano Ronaldo juntou os amigos num restaurante e acabou a cantar com o músico.

01:30

Vânia Nunes

A viver no Brasil com o companheiro Alexandre Bertulluci Júnior, Katia Aveiro viajou para Portugal para celebrar em família e com os amigos o 43º aniversário.









A empresária juntou o grupo para um almoço, na segunda-feira, na Margem Sul, e teve direito a muitas surpresas. A maior delas foi receber a visita de Toy, sem estar à espera. O momento foi partilhado pela irmã mais velha, Elma, nas redes sociais. Nos vídeos, vê-se Katia a cantar o refrão ‘Toda a Noite’ quando o artista entra no espaço e os dois abraçam-se. Depois disso, a festa continuou pela tarde dentro com os dois a tomarem conta da animação.

Os filhos de Katia também estiveram presentes. Já a mãe, Dolores Aveiro, não aparece nas imagens partilhadas.