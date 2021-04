Toy surpreende sogra com vibrador: "Decidi arranjar-lhe um sogro a pilhas"

A carregar o vídeo...

Artista ofereceu vibrador à mãe da mulher Daniela.

Num momento de partilha familiar, a mãe da companheira do cantor, Eduarda Prates, revelou que demorou a aceitar o relacionamento., explicou.O certo é que depressa Toy conquistou a sogra e logo no primeiro aniversário desta deixou-a sem palavras.lembrou Eduarda entre risos.Para o cantor romântico este foi um presente certeiro.Devido às restrições impostas pela Covid-19 e idade avançada, Daniela convidou a mãe a ficar na casa da família. Uma experiência que Eduarda tem gostado muito. "Agora com a pandemia tenho estado na casa deles. Sinto-me à vontade. O Toy é muito respeitador".