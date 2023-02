Toy surpreendido no dia em que faz 60 anos

01:30

O dia do 60.º aniversário de Toy tinha de ser obrigatoriamente diferente. E este até começou com uma chamada para o programa ‘Manhã CM’, da CMTV. O cantor conversou um pouco com Ágata Rodrigues e Duarte Siopa, tendo sido parabenizado por todos os presentes no estúdio do canal da Cofina.









Toy teve um dia fora do normal, mas um dos pontos altos acabou por ser a festa surpresa que a mulher, Daniela, e alguns amigos prepararam nas instalações da Casa Ermelinda Freitas.

Com a temática ‘Anos 60’, os convidados vestiram-se a rigor para um jantar que contou também, como não podia deixar de ser, com muitos momentos musicais. David Antunes, Nico da Câmara Pereira e Sérgio Rossi foram alguns dos artistas que deram música aos convidados. Mas, bem ao seu estilo, a estrela da noite foi Toy, que abrilhantou o evento com as suas cantorias e boa disposição.





Quem não conseguiu estar presente foi a anfitriã, Leonor Freitas - que ofereceu o jantar a todos os presentes. No entanto, deixou um vídeo a parabenizar o cantor.