Toy: "Voltei a gostar de comer caracóis"

Está de volta o ritual típico de milhares de portugueses nos meses quentes: um prato de caracóis acompanhado de uma imperial fresquinha. É em maio que termina o ciclo de criação dos caracóis e, até agosto, este molusco – adorado por uns e odiado por outros – está no ponto ideal para consumo. Por isso se diz que só se devem comer nos meses sem ‘r’, ou seja, maio, junho, julho e agosto.A ‘Sexta’ levou Toy a comer este petisco no seu restaurante de eleição, O Pescador, no Poceirão, Palmela. Embora goste desde "tenra idade", nem sempre a relação do cantor, de 56 anos, com os caracóis foi pacífica."A minha mãe, que era especialista em cozinhar caracóis, ensinou-me desde miúdo a adorar caracóis. Mas, aos 13 anos, fui com o meu tio a uma tasca comer caracóis e beber vinho verde. À noite, o jantar era coelho com cogumelos e eu estava superenjoado e passei mal a noite. Fiquei sempre com a ideia de que tinha sido dos caracóis e comecei a rejeitar", lembra Toy."Durante dez anos não pude sequer cheirar caracóis. Nos dez anos a seguir já conseguia suportar o cheiro. E, nos últimos anos, voltei a comer. Não como muitos, nem com muita regularidade, mas como e gosto".Neste encontro com Toy, a ‘Sexta’ comprovou o gosto do setubalense por caracóis. O petisco foi cozinhado especialmente pelo dono do restaurante, Vítor Couto, "grande amigo" do cantor. "O Vítor não costuma ter caracóis no menu mas, às vezes, faz a pedido. A Daniela [com quem vai casar em setembro] e as minhas filhas adoram", confidencia Toy.Mas como devem, na opinião do cantor do sucesso ‘Toda a Noite Hmmm Hmmm’, ser cozinhados estes moluscos? "Com muito alho, orégãos, uma folha de louro e um toque final de azeite, não por uma questão de gosto mas para o caracol deslizar melhor quando se tira. Ah!… e têm é de ser bem lavados".E a acompanhar? "O caracol vai bem com uma imperial mas, para mim, é com vinho tinto, prefiro. Mas uma boa caracolada com um vinho branco fresco, no verão, também cai bem", revela Toy, que recomenda também os caracóis do restaurante Analidio, em Setúbal. A verdade é que "há muita gente a cozinhar bem caracóis". "E estamos na época deles. É aproveitar!"