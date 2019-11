Tozé Martinho sofre acidente

viveu um susto na passada sexta-feira ao sofrer uma queda aparatosa que o levou a ser operado.Aos, o atorSegundo a revista 'Nova Gente', o filho da falecida atriz, que está afastado do pequeno ecrã há já muito tempo, foi parar às urgências do Hospital de Cascais. Segundo a mesma publicação, o artista, revelou um amigo de Tozé Martinho, que contou que não houve como evitar a operação.Tozé Martinho teve que aguardar até poder ser submetido à cirurgia para evitar o risco de hemorragia, visto que toma medicação para evitar que o sangue venha a coagular, problema derivado doApós a operação, Tozé Martinho deverá andar com a ajuda de muletas enquanto se espera que inicie tratamentos de fisioterapia.