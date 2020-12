Trabalho volta a afastar Maria Cerqueira Gomes do Porto dias antes do Natal

Após ter deixado de coapresentar o ‘Você na TV’ da TVI ao lado de Manuel Luís Goucha, Maria Cerqueira Gomes planeava regressar ao Porto para passar mais tempo com a família. Contudo, o trabalho em Lisboa voltou a afastar a apresentadora dos filhos, Francisca, de 17 anos, e João, de três.

A comunicadora de 37 anos tem-se revelado a aposta da nova Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira. Maria tem integrado cada vez mais projetos, como o ‘Você na TV’ ao lado de Ruben Rua, ‘Em Família’ com Cláudio Ramos ou o ‘Somos Portugal’, das tardes de domingo.

Dias antes do Natal, a apresentadora continua a trabalhar na capital e na sua conta de Instagram deu a conhecer que vai integrar mais um projeto com Ruben Rua, pela mão de Cristina Ferreira. "Viemos trabalhar em algo que vai ver em breve", escreveu na legenda da fotografia que partilhou com os seguidores. Nos Instastories (publicações instantâneas), a comunicadora mostra-se inseparável de Cláudio Ramos, com quem tem protagonizado momentos divertidos registados em vídeos.



Veja aqui os vídeos:

A carregar o vídeo ...

Apresentadora passa cada vez mais tempo em Lisboa.