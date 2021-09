Tradição da vindima despiu-se no Alentejo

"É como estar em casa.” Ana Paula Sampaio, de 67 anos, descreve descontraída a experiência que viveu em família num fim de semana de setembro na Herdade Canal Caveira, em Grândola.O Clube Naturista do Centro, que organizou o evento, proporcionou uma vindima em que a única condição é estar nu.Rogério Senhorinho, cirurgião de 45 anos, confessou que já esteve várias vezes no campo todo nu, mas para vindimar foi a primeira vez. No final do dia houve ainda tempo para uma prova de vinhos com direito a um brinde ao naturismo.