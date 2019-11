Traição à família! Duques de Sussex passam Natal com os Clooney

Nem com a rainha Isabel II, nem com a mãe de Meghan Markle. Segundo novas informações avançadas pela imprensa internacional, os duques de Sussex vão passar o Natal com George Clooney e Amal na casa que o ator tem no lago Como, em Itália.Com a relação cada vez mais tensa com a família real britânica – nomeadamente com William e Kate Middleton – Meghan Markle e Harry aceitaram o convite dos Clooney para se juntarem a uma festa que, segundo o que foi noticiado, terá um investimento de "dois milhões de euros"."Eles vão dar uma festa de Natal memorável e querem que o Harry e a Meghan tenham um Natal inesquecível", diz uma fonte à ‘NW’, acrescentando, no entanto, que até à última hora os duques poderão mudar de ideias devido à pressão a que estão a ser sujeitos para passarem o primeiro Natal do filho Archie no Palácio." Isto é tudo o que a rainha não quer: que eles não passem as quadras festivas em Inglaterra e ainda para mais para o fazerem com George Clooney. Portanto, até ao dia tudo pode acontecer", diz a fonte.Segundo a revista ‘NW’, Clooney e a mulher estão a preparar uma grande festa de Natal "à moda americana"."Haverá um variado buffet, com uma ementa vegan e também contrataram um chef italiano. Mas o menu principal será um jantar com base na tradição natalícia vivida nos Estados Unidos".Segundo a mesma publicação, depois do Natal os duques de Sussex vão viajar até aos Estados Unidos para passarem o Réveillon com a mãe de Meghan. "Ela precisa de passar tempo com a sua família. Tem saudades", explica a fonte.