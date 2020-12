Traição de Alex Rodríguez garante 200 milhões de euros a Jennifer Lopez

Se é verdade que a situação da pandemia veio adiar o casamento entre, alguma imprensa internacional garante que este também acabou por ser um bom pretexto para o casal trabalhar mais no acordo pré-nupcial.As notícias têm revelado vários pormenores sobre o ‘contrato’ a assinar entre os dois, e as mais recentes informações avançam agora que o casamento prevê uma cláusula anti-traição no valor de 250 milhões de dólares (qualquer coisa como 211 milhões de euros).Por outras palavras, se o ex-jogador de basebol não resistir às tentações, terá que desembolsar uma verdadeira fortuna., garantiu uma fonte próxima do casal à publicação ‘Woman’s Day’.A grande questão, garante aquela fonte". Para piorar, recorde-se que a revista ‘Star’ publicou no ano passado uma história sobre uma alegada traição de Alex Rodriguez, meses antes de ter pedido Jennifer em casamento., revela ainda a mesma fonte.Ainda assim, há amigos do casal que contradizem a ideia de que o acordo pré-nupcial entre Jennifer Lopez e Alex Rodriguez esteja a azedar, garantindo mesmo que os dois estão mais carinhosos do que nunca, como de resto o têm manifestado através das redes sociais.