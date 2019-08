Traição de Diogo Morgado com Joana de Verona é notícia no Brasil

01:30

Hugo Alves

Joana de Verona, 29 anos, é a mais recente contratação da Globo, juntando-se assim a José Condessa, Pedro Carvalho, Ricardo Pereira e Paulo Rocha. A atriz foi convidada para o remake ‘Éramos Seis’, uma novela de sucesso no Brasil, que desta feita contará com Glória Pires e Antonio Calloni nos principais papéis.Mas se José Condessa chega ao Brasil com a reputação intacta, o mesmo não acontece com Joana de Verona. A atriz, que nasceu no Brasil, volta à terra que a viu crescer com notícias a recordar o seu ‘affair’ polémico com Diogo Morgado, quando este estava casado. O jornal ‘O Dia’, o site Isto É e o portal UOL, relembram, todos eles, a história de 2017."Nos bastidores, os colegas só lembram (...) do ‘affair’ que a atriz viveu com o protagonista de ‘Ouro Verde’, Diogo Morgado (...)", escreve a colunista Fábia Oliveira."O problema é que o rapaz era casadíssimo com uma mulher chamada Cátia Oliveira. Até fotos de Joana e Diogo aos beijos foram divulgadas. O facto é que, mesmo depois da traição, a esposa o perdoou. Já Joana ficou a ver navios e desde então evita esbarrar em Diogo. Xi...". O site Isto É acrescenta: "Joana se meteu numa confusão daquelas...".