Traição lésbica terá motivado homicídio de Nathalie Maillet

Sónia Dias

Omundo do desporto automóvel está em choque com a trágica morte de Nathalie Maillet Dubois, de 51 anos, diretora do circuito de Spa-Francorchamps, que este domingo de madrugada foi encontrada morta em sua casa, localizada em Gouvy, na Bélgica. Ao seu lado estavam outros dois corpos: o do marido, o ex-piloto belga Franz Dubois, e o de uma advogada com quem Maillet alegadamente mantinha uma relação amorosa."Às 00h10, os corpos sem vida de duas mulheres e um homem foram descobertos pela polícia numa casa em Gouvy, todos com ferimentos de bala. De acordo com as primeiras informações recolhidas, o homem terá deliberadamente usado a sua arma contra as duas mulheres, entre as quais estava a esposa, antes de se matar", lê-se no comunicado das autoridades, sem revelar nomes.Contudo, a imprensa francesa avança que a terceira vítima será Ann Lawrence Durviaux, de 53 anos.