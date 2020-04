Traições abalam relação 'perfeita' de Ryan Reynolds e Blake Lively

25 abr 2020 • 16:09

São ambos estrelas de Hollywood, cobiçados pelo seu talento e beleza. Blake Lively e Ryan Reynolds são a imagem da perfeição, sobretudo quando a eles se juntam as três filhas: James, de cinco anos, Inez, de três, e uma bebé de oito meses cujo nome ainda não revelaram. Contudo, nem tudo é um mar de rosas no casamento dos dois atores.A publicação baseia-se no relato de uma fonte anónima, que conta que, por várias vezes, Lively, de 32 anos, sabia que Reynolds, de 43, estava em Los Angeles "sabe-se lá com quem", enquanto "ela estava em casa a tomar conta dos filhos". Com o tempo, atriz começou a cansar-se dos rumores e os ciúmes acabaram por deteriorar a relação.", adianta a mesma fonte à publicação, acrescentando que a atriz não quer, para já, pôr fim ao casamento de oito anos, porque se isso acontecer ela sente que falhou.Antes de se apaixonar por Blake Lively, Ryan Reynolds esteve três anos noivo da cantora Alanis Morissette, de quem continua bom amigo, e esteve dois anos casado com a atriz Scarlett Johansson.