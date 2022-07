Transparências de Florence Pugh e Anitta geram críticas nas rede sociais

O que têm em comum a atriz britânica Florence Pugh e a cantora brasileira Anitta? Além de serem colegas do mundo do espetáculo, as duas andaram a passear transparências por Itália, deram que falar e viraram notícia em todo o Mundo.Florence Pugh, conhecida por interpretar a personagem Yelena Belova no filme ‘Viúva Negra’, da Marvel, esteve num desfile de moda em Roma, com um vestido Valentino rosa que expunha os seus seios. Foi criticada e respondeu: “Tantos de vós queriam dizer-me agressivamente como ficaram desapontados com as minhas ‘mamas minúsculas’, ou como eu devia sentir-me envergonhada por ter ‘peito chato’”. E acrescentou: “Vivo no meu corpo há muito tempo. Estou plenamente consciente do tamanho do meu peito e não tenho medo dele.”