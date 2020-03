Transparências e cor aquecem a ModaLisboa

Os dias mais cinzentos convidam às roupas mais ‘pesadas’, mas no próximo outono/inverno os criadores portugueses convidam-no a fugir à regra e a apostar nas transparência e nas cores para fazer subir as temperaturas nos meses frios do ano.As sugestões estão a ser apresentadas na ModaLisboa, onde até amanhã os estilistas nacionais mostram a sua criatividade, nas Oficinas do Fardamento do Exército.Ao longo dos primeiros dois dias do evento, passaram pela passerelle vários criadores, como Valentim Quaresma, Carlos Gil, Luís Buchinho, Kolovrat, Gonçalo Peixoto ou Luís Carvalho.E, como já é habitual, há sempre surpresas na passerelle, não só no que diz respeito às propostas apresentadas, mas também em relação a quem desfila. Para Valentim Quaresma foi a cantora dos Amor Electro Marisa Liz que brilhou ao desfilar, arrancando aplausos.Fernanda Serrano marcou presença no evento de moda e, além de deslumbrar pelo visual escolhido, não escondeu a felicidade. Depois do divórcio de Pedro Miguel Ramos, a atriz continua sem confirmar o novo namoro, com o personal trainer Ricardo Pereira, mas não nega estar apaixonada. "Estou numa fase muito boa da minha vida. O coração está ótimo, e assim há de continuar", afirmou ao. "Acredito muito naquilo que a vida terá destinado para mim. Estou à espera disso", disse ainda o rosto da TVI, de sorriso nos lábios.