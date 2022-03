Tratamentos de fertilidade deixam Kourtney Kardashian na menopausa

Kourtney Kardashian, de 42 anos, surpreendeu ao revelar que as tentativas que tem feito para voltar a engravidar, através da fertilização in vitro, a deixaram numa situação fragilizada.“É tão fácil e rude fazer comentários sobre as pessoas quando simplesmente não sabes o que é que se está a passar”, começou por revelar, num dos vídeos de promoção ao novo programa da família, ‘The Kardashians’. “A medicação que me foi dada deixou-me na menopausa, literalmente na menopausa”.

A empresária tem três filhos da relação já terminada com Scott Disick, mas gostava de engravidar do novo companheiro, Travis Barker.