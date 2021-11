Travesti na origem do boato sobre Laura Diogo Homem fez-se passar por Laura nas Urgências do hospital.

Travesti na origem do boato sobre Laura Diogo

06:00

O escândalo sexual que gerou o boato que Laura Diogo teria sido sodomizada na sequência de relação sexual com o jogador Reinaldo, e obrigada a recorrer à Urgência do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, voltou à tona na série ‘Doce’ (RTP). Segundo a trama, que retrata a vida da banda, foi um travesti que se fez passar pela artista que esteve na origem do boato.



A informação foi confirmada por Fátima Padinha, antigo membro da banda, ao site ‘Flash!’. “Mais tarde, a Laura veio a encontrar o rapaz e ele disse-lhe: ‘Eu fui a causa disto tudo’ e pediu-lhe desculpa porque entrou no Hospital de Santa Maria a dizer ‘Eu sou a Laura Diogo, eu sou a Laura Diogo’.”



"As cenas mais difíceis que fiz"

Ana Marta Ferreira é a atriz que dá vida à personagem de Laura Diogo no filme e série que retrata a história das ‘Doce’. Para a atriz, as cenas do boato foram “as mais difíceis” que gravou na trama. Para a preparação da personagem, Ana Marta teve oportunidade de falar com Laura Diogo sobre as vivências na banda, que foi considerada um verdadeiro sucesso dos anos 80.

