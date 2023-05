Treinador do Sporting apanhado em excesso de velocidade

O técnico dos verdes-e-brancos pagou logo a multa no local e ainda tirou fotos com alguns fãs.

01:30

Rúben Amorim, 38 anos, foi apanhado em excesso de velocidade quando seguia, ontem, na A1, perto da Mealhada, a 159 quilómetros/hora. O treinador dos leões pagou uma multa no valor de 120 euros, avançou o ‘Notícias de Coimbra’, já que o seu Porsche seguia a mais 39 km/h do que é permitido por lei.O alerta foi dado às 11h05. Um agente da autoridade foi informado pelo intercomunicador que um Porsche tinha passado pelo radar a uma velocidade excessiva. Segundo o mesmo jornal, apesar das circunstâncias, o momento acabou por ser caricato, uma vez que alguns agentes não perderam a oportunidade de tirar fotografias com o treinador do Sporting em plena área de serviço da A1, na Mealhada, onde estava a ser feito o controlo das viaturas que seguiam em excesso de velocidade.O ‘Notícias de Coimbra’ relata ainda outra situação curiosa: um condutor de nacionalidade espanhola, que também tinha sido multado, ao deparar-se com a situação, quis aproveitar o momento e acabou por tirar uma fotografia com Rúben Amorim.