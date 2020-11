Treinador português Ricardo Sá Pinto está infetado com Covid-19

A notícia do portal Globoesporte, que ainda não foi confirmada pelos canais do clube, refere que o técnico luso vai realizar um novo exame, mas dificilmente embarcará para a Argentina, onde o Vasco da Gama defrontará o Defensa Y Justicia, na quinta-feira, na primeira mão dos oitavos de final da Taça Sul-Americana.Os futebolistas Leandro Castan, Miranda, Carlinhos, Ribamar, Ulisses, Tiago Reis, Talles Magno, Benítez, Fernando Miguel e Werley também já tinham testado positivo. Destes atletas, somente Leandro Castan e Miranda já recuperaram e estão aptos a seguir com a comitiva para o desafio que se disputa às 00:30 de sexta-feira (horas de Lisboa).Ricardo Sá Pinto chegou ao Vasco da Gama em outubro.