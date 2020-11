Treinador Rui Vitória testa positivo para a Covid-19

Rui Vitória

13:10

O treinador português de futebol Rui Vitória, oito futebolistas e cinco elementos do 'staff' do Al Nassr testaram positivo para o novo coronavírus, anunciou o clube saudita na sua página na rede social Twitter.", lê-se na página do Al Nassr, clube com o qual o técnico português renovou contrato em junho passado.Entre os elementos do 'staff' identificados pelo clube como tendo testado positivo para o novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, estão os portugueses Sérgio Botelho, treinador adjunto, Basil Ribeiro, médico, e Luís Patrício, nutricionista.