Três anos de saudade de Sara Carreira

Fez esta terça-feira três anos que Sara Carreira perdeu a vida num acidente de viação. Os irmãos não esqueceram o dia e homenagearam-na nas redes sociais. Enquanto o mais velho, Mickael, usou três símbolos - coração branco, estrela e infinito -, David publicou várias imagens a cantar com a irmã, em que a música de fundo tinha como letra “tu nem sabes o que és para mim e eu nem sei como dizer o quanto eu gosto de ti”.





Quem também não esqueceu esta data foi Bárbara Bandeira, uma das melhores amigas da mais nova do clã Carreira. A cantora publicou um vídeo da festa do 20.º aniversário de Sara - nasceu a 21 de outubro -, no qual esta soprava as velas. Já os pais da jovem, Tony Carreira e Fernanda Antunes, não se manifestaram publicamente até ao fecho desta edição.