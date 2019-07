Três semanas após o parto, Jessica Athayde mostra o estado atual do seu corpo

A atriz encontra-se a recuperar do nascimento do primeiro filho.

"Hoje também iniciei, lentamente e com autorização médica, uns treinos ao ar livre, perto de casa", escreveu a atriz dando conta que já regressou aos treinos.



"Naturalmente que o meu corpo ainda está a recuperar dos 9 meses de gestação, e a verdade é que não será em pouco tempo que voltará ao normal. Mas qualquer mãe vai perceber, sair de casa 40 minutos, apanhar ar, mexer um bocado o corpo, faz maravilhas à nossa cabeça. E sem vergonhas do meu corpo no qual até me sinto confortável (dava-me apenas jeito que a minha roupa me servisse, mas enfim… Tudo a seu tempo)", contou a artista que se mostra consciente do longo processo que terá de enfrentar para voltar a ter a sua silhueta.



Tal como fez ao longo da sua gravidez, Jessica Athayde tem partilhado diversos momentos e vivências do seu pós-parto. Três semanas após o nascimento de Oliver, a atriz voltou a mostrar o seu corpo e as mudanças inerentes aos nove meses de gestação.Ainda a recuperar do parto, a atriz partilhou através do seu blog 'Jessy James' fotografias que mostram o estado atual do seu corpo. Nas imagens é possível ver a artista de cuecas e soutien, em frente ao espelho, que apesar as mudanças evidentes do seu corpo, se mostra sem vergonha.