Tribunal livra Liliana Aguiar de pagar divída de 5000 euros a ex-advogado

01:30

Sofia Garcia

O Tribunal de Cascais livrou Liliana Aguiar de pagar mais de cinco mil euros em honorários ao seu antigo advogado, Tozé, também ele ex-concorrente do ‘Big Brother 3’. Segundo o Tribunal, Liliana Aguiar saldou toda a dívida que tinha com Tozé."A requerida (Liliana Aguiar) tinha já procedido ao pagamento dos honorários e no decurso da presente ação procedeu ao pagamento do remanescente acordado, no total de dois mil euros", pode ler-se no acórdão a que oteve acesso.O atual marido da ex-modelo foi uma testemunha preponderante para a decisão. Francisco Nunes acordou com Tozé que a dívida passaria de cinco mil euros para apenas dois mil e o pagamento foi saldado. Ao, Liliana disse não ter ficado admirada com o desfecho."Sabia que a verdade estava do meu lado. Sinto compaixão pelo Tozé. Foi um erro que cometeu e vou desculpar. Lamento que me tenha difamado mas vou passar por cima".