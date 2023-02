Tribunal vai ouvir namorado de Cristina Branco no processo sobre morte de Sara Carreira

01:30

Vanessa Fidalgo

O debate instrutório do processo em que a fadista Cristina Branco e o ator e cantor Ivo Lucas são acusados de homicídio negligente, pela morte da cantora Sara Carreira num acidente na A1, inicia-se no dia 23 deste mês no Tribunal de Santarém. A sessão será antecedida de interrogatório a Cristina Branco - a seu pedido - e de o juiz ouvir uma testemunha por esta indicada, o compositor Nuno Rocha. Este, namorado de Cristina Branco à data do acidente, foi a pessoa a quem a fadista ligou depois da chamada para o INEM

ter caído e à qual terá relatado o ocorrido, nos instantes imediatamente a seguir ao embate fatal, segundo a ‘TV 7 Dias’. O depoimento pode ser fundamental para esclarecer o que se passou na noite

CM, o advogado de Tony Carreira optou por não prestar declarações.



Recorde-se que o processo voltou à fase de instrução depois de o Ministério Público (MP) ter deduzido nova acusação para suprir nulidades invocadas pelo Juízo de Instrução Criminal de Santarém. O pedido de abertura de instrução partiu dos pais de Sara Carreira, Tony Carreira e Fernanda Antunes, bem como de Cristina Branco e Tiago Pacheco, o outro condutor envolvido no acidente. Os dois arguidos rebatem o teor da acusação. O MP acusa Paulo Neves da prática de um crime de condução perigosa e três contraordenações; Cristina Branco do crime de homicídio negligente e duas contraordenações; Ivo Lucas de homicídio negligente e duas contraordenações; e Tiago Pacheco por condução perigosa de veículo e duas contraordenações. Os pais de Sara Carreira aderem à acusação do MP, mas insistem que Paulo Neves (que seguia a uma velocidade inferior à mínima permitida e que acusou taxa de alcoolemia de 1,18 g/l) deve ser acusado de homicídio negligente. Aoo advogado de Tony Carreira optou por não prestar declarações.

Cristina embateu no carro de Paulo Neves, que seguia a baixa velocidade. Ambas as viaturas ficaram imobilizados na via. O carro onde seguia Sara, conduzido por Ivo Lucas, não conseguindo desviar-se, embateu violentamente no automóvel da fadista. Um 4.º carro, dirigido por Tiago Pacheco, colidiu com a viatura onde estava a jovem.