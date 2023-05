Trinta dias de festa em Lisboa Mais de 40 eventos . Grandes concertos no primeiro e último dia.

Santos Populares, Lisboa

Foto: Vítor Mota

Rogério Chambel

Tony Carreira, Bárbara Tinoco, André Sardet, Fernando Pereira e Luís de Matos foram alguns dos famosos que estiveram esta quarta-feira presentes na apresentação do programa de festas da cidade de Lisboa, que decorrem de 1 a 30 de junho.



O programa contempla mais de 40 eventos. O ponto alto são os Casamentos de Santo António e o desfile das marchas populares, no dia 12. Destaque, também, para os 16 arraiais que animam a cidade durante o mês de junho, nos Santos Populares. Dois concertos à beira Tejo assinalam o início e o fim das festas. No dia 1, Ana Bacalhau, António Zambujo, Áurea, Conan Osíris e Marta Ren, entre outros, abrem o programa, com um concerto no Terreiro do Paço, acompanhados pela Orquestra Pop Portuguesa. Miguel Araújo, Bárbara Tinoco, Os Quatro e Meia e Tatanka encerram, no dia 30, em Belém. As festas contam com fado no Castelo, arraial Pride, cinema, gastronomia, dança, pintura, atividades para famílias e muito mais.

