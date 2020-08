Troca de cadeiras no império Amorim: Paula abandona liderança do grupo

A liderança de Paula Amorim, de 49 anos, na presidência do Grupo Américo Amorim, chegou ao fim. O lugar vai passar a ser ocupado pela irmã Marta, de 48 anos. A decisão não provocou qualquer desentendimento entre as filhas herdeiras de Américo Amorim, que morreu a 13 de julho de 2017. “É uma formalidade que não traduz quaisquer divergências, mas apenas rotatividade entre as três irmãs na liderança do grupo”, explicou um amigo do clã ao ‘Negócios’.









A decisão não surpreendeu Paula Amorim que, no passado, já se havia mostrado tranquila em relação à sua sucessão. “Nunca foi necessário criar regras e espero que pela via do diálogo e do consenso consigamos ter um ‘family office’ com uma decisão clara. Se, em algum momento, se tornar mais útil ter algum tipo de regulação, claro que se criará. Não é uma preocupação”, explicou em declarações o ‘Expresso’.

A mais velha das irmãs Amorim manter-se-á, no entanto, à frente da Galp, em que está em funções desde maio de 2017.





Marta Amorim estreia-se assim na liderança do maior império empresarial português. É formada em Administração e Gestão de Empresas. É casada com o empresário Nuno Barroca, de quem tem dois filhos, Henrique e Leonor.



O herdeiro recém-chegado

Manuel Américo Amorim Guedes de Sousa é o mais recente herdeiro de Paula Amorim e Miguel Guedes de Sousa. O menino nasceu, em maio passado, via barriga de aluguer num hospital nos Estados Unidos. Foi registado com o nome do avô, que morreu a 13 de 2017. É a luz dos olhos da empresária.