Trubin e a mulher arrendam casa de Yaremchuk em Lisboa Namorada do guardião da Luz fez revelações sobre a mudança para Portugal.

Foto: DR

01:30

Maryna Galagan, companheira do guarda-redes do Benfica Anatoliy Trubin, surpreendeu ao revelar que o casal está a viver na casa de Lisboa de Roman Yaremchuk, avançado que representou o clube encarnado em 2021 e 2022 e que atualmente joga no Valência (emprestado pelo Club Brugge). "Estamos a arrendar a casa da Kristina e do Roman, e a morar aqui. É muito fácil, não precisámos de nenhum contrato", revelou Maryna, acrescentando que Yaremchuk e a mulher foram importantes aquando da mudança para Portugal. Também um vizinho ucraniano tem sido fundamental na adaptação à vida no nosso país.

