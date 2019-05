Trump choca ao insinuar affair com Princesa Diana

30 mai 2019 • 15:59

Declarações que não terão caído bem aos filhos da princesa, William e Harry, e que, por isso mesmo, poderá manchar a visita de Trump ao Reino Unido, marcada para o próximo mês de junho, altura em que será recebido pela rainha

Em causa está uma entrevista que Trump deu a um programa de rádio de

, em 1997, em que o polémico radialista questionou:

. E, sem hesitar, o chefe de Estado norte-americano respondeu:

. Durante esta conversa, entre risos, os dois ainda falaram sobre a possibilidadede de Trump ter exigido um teste de HIV à ex-mulher do príncipe

de Inglaterra.



Anos mais tarde, Donald Trump acabou por assumir, no seu livro 'The Art OF The Comeback', que não existiu qualquer tipo de romance com a Princesa Diana: "Em relação às mulheres só me arrependo de uma coisa, de não ter tido a oportunidade de conquistar a Lady Diana Spencer", escreveu Trump, que não negou a cumplicidade com a princesa do povo.

