Tudo sobre o amor de Armando Gama com mulher 35 anos mais nova

O músico português Armando Gama, de 65 anos, que venceu o Festival da Canção em 1983,

abordou o músico, de 56, na rua,

A denuncia foi feita pela atual companheira, Bárbara Barbosa, com quem mantém um a relação há cerca de dez anos. O romance começou quando a companheira tinha apenas 22 anos epara lhe pedir um autógrafo.Apesar da diferença de idades, a relação entre os dois evoluiu através das redes sociais e os dois acabaram por se apaixonar e viver um relacionamento ao longo dos últimos anos.O casal, com 35 anos de diferença, tem um filho, de cinco anos, que assistiu ao episódio de agressão.Recorde-se que no passado Armando Gama manteve um casamento de 26 anos com Valentina Torres, antiga locutora da RTP.