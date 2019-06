Tudo sobre o batizado de Archie

Cantuária

Após o nascimento de Archie Harrison, filho de Meghan Markle e Harry, o próximo momento esperado é o batizado do bebé. Segundo a imprensa britânica, o evento vai acontecer em julho.Archie vai ser batizado na capela de São Jorge, a mesma onde o príncipe Harry recebeu o mesmo sacramento. Para além do mais, o casamento real entre Meghan e Harry também foi na mesma capela. O sacerdote escolhido para o batizado é o Bispo deNo batismo de Archie está esperado a presença dos Duques de Cambridge, o príncipe Carlos e Camilla, a mãe de Meghan e os padrinhos do bebé, que ainda não foram anunciados. A Rainha Isabel II não vai poder comparecer devido a ter compromissos profissionais.Para desempenhar a função de padrinhos do bebé são entre cinco a oito pessoas. Dos nomes espectáveis estão: George Clooney e Amal, Serena Williams, Jessica e Ben Mulroney, Benita Litt, Eugenia de York e Amanda Kline e Mark W. Glloway.O filho de Harry e Meghan vai usar o mesmo vestido que os primos, George, Charlotte e Louis, utilizaram no batizado. Uma réplica da prenda que a rainha Victoria deu à sua primeira filha, há 163 anos.