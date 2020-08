Tudo sobre o novo programa de Ljubomir Stanisic na SIC

O chef está a preparar o programa com a ajuda de Daniel Oliveira, diretor de Programas da estação de Paço d'Arcos.

já tem programa na. De acordo com a, o conhecido chef de cozinha vai apresentar a versão portuguesa do programa de sucesso mundial, em português,A versão portuguesa é a aposta da estação para as noites de domingo, de modo a fazer frente aoda TVI, que estreia em setembro.Apesar disso, o confronto entre Ljubomir e que está de volta à apresentação do programa após ter sido escolhida por Cristina Ferreira para substituir Cláudio Ramos , só deverá acontecer em outubro.A nova estrela da SIC irá conduzir o concurso culinário, em que pressiona duas equipas de chefs a competirem numa cozinha adaptada num estúdio de televisão. Um concorrente de cada equipa irá provar que merece ser o chef principal de um restaurante, podendo ser expulso. O elemento que chegar ao fim é o grande vencedor.