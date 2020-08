TVI declara guerra aberta a Ljubomir e denuncia quebra de contrato

Ljubomir StanisicO chef jugoslavo está a causar tensão na estação de Queluz, pois a decisão foi tomada antes de concluir o contrato que tinha renovado com o canal., pode ler-se no comunicado enviado pela estação, que revela os danos causados pela decisão do cozinheiro, e se mostra "surpreendida" pela escolha., avançou, afirmando que foi feita umadentroA estação dirigida por Nuno Santos garante ainda que, no que respeita a trabalhar para uma nova edição do famoso formato 'Pesadelo na Cozinha', que liderou as audiências.A TVI frisa ainda que foi devido à pandemia e à lesão grave no joelho que Ljubomir sofreu, que não foi possível realizar a produção. No entanto, estava previsto reiniciar o projeto a 15 de setembro, refere o comunicado.Desiludidos com a decisão de Ljubomir Stanisic, a direção do canal promete "um novo programa do género" para breve na emissão do quarto canal, e afirma desejar "o melhor para o futuro e para as escolhas que fez" dirigindo-se a Ljubomir Stanisic.Apesar da mensagem transparecer que a escolha não foi vista com bons olhos por parte da estação de Queluz, Ljubomir mostra-se feliz e confiante da decisão que tomou e mostra-se entusiasmado para o que está por vir na SIC.