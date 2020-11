TVI acaba com programa de Cristina Ferreira após investimento milionário

A primeira grande aposta deao serviço da TVI não correu como o esperado e a estação decidiu acabar com 'O Dia de Cristina', avança a revista TV Guia.vencendo de manhã, mas perdendo consecutivamente no período da tarde, para Júlia Pinhreiro.O facto de o programa não ter convencido levou agora os responsáveis máximos da estação de Queluz de Baixo a anunciarem o seu fim, já a partir do próximo mês., fez saber uma fonte à mesma publicação semanal.Apesar do fim abrupto, que segundo a TV Guia deixou Cristina abalada, há um novo desafio pensado para a estrela maior do canal.Certo é que várias mudanças estão a ser operadas neste momento na TVI. Fátima Lopes vai deixar de apresentar as tardes do canal, sofrendo um corte no salário de nove mil euros . As mesmas irão ser lideradas agora por Manuel Luís Goucha.As manhãs também irão sofrer alterações, estando ainda por anunciar a nova dupla. Há vários nomes em cima da mesa, como Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, mas a informação oficial ainda não foi revelada.