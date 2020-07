TVI acusada de usar morte do pai de Ana Catharina do ‘Big Brother’ para ter audiências

16:00

Ana Catharina, concorrente do ‘Big Brother’ perdeu o pai, vítima de um acidente no Brasil, e a TVI decidiu dedicar a gala do reality show do último domingo à concorrente brasileira, algo que foi alvo de críticas por parte de alguns seguidores e espectadores nas redes sociais.

Em várias publicações que foram colocadas na conta de Instagram do programa, vários seguidores arrasaram o canal televisivo.



"Não à exploração deste momento para ganhar audiências", "Estar a mostrar estas imagens 50 vezes numa gala não me parece a melhor e mais respeitadora homenagem", "A TVI não devia utilizar um assunto tão sério para promover um concorrente" ou "Como é possível uma hora de gala a massacrar esta tragédia? Vale tudo pelas audiências", pode ler-se na caixa de comentários.

Tiago Rufino, antigo concorrente e vencedor da sétima edição da ‘Casa dos Segredos’, também criticou o canal televisivo através de Instastories (histórias instantâneas). "Não me parece nada bem estarem a explorar um assunto tão delicado para explorarem audiências. Explorarem a morte de um pai?? Ok, já percebemos que a produção deu o apoio necessário, como seria esperado. Isso bastava e pronto", escreveu. "Só imagino a família, que tem de ver isto. Mas ok. Se calhar sou só eu que sou exagerado", rematou.

Recorde-se que Ana Catharina desabafou sobre a morte do pai na gala do último domingo, recebendo uma mensagem de força da mãe, que está no Brasil. A concorrente brasileira é uma das finalistas do programa, que acaba no próximo domingo, dia 2 de agosto.