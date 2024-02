TVI afasta Cristina e mantém Claúdio Ramos no comando de reality show

Cláudio Ramos, apresentador de ‘Big Brother – Desafio Final’, da TVI, será, afinal, a aposta da estação para apresentar a próxima edição do popular reality show, com estreia marcada para março. Isto depois de, em dezembro de 2023, a TVI ter revelado que seria Cristina Ferreira, de 46 anos, a conduzir a nova temporada do formato.Contudo, a estação de Queluz de Baixo enviou esta quinta-feira um comunicado à imprensa onde dá conta desta mudança de planos e confirma que o apresentador do programa ‘Dois às 10’, de 50 anos, irá manter-se na apresentação do ‘BB’. Acrescenta a estação que esta foi uma “decisão tomada conjuntamente pelo diretor geral, José Eduardo Moniz, e pela diretora de Entretenimento e Ficção, Cristina Ferreira, no final de 2023”.

O comunicado da TVI revela ainda que a apresentadora, atualmente à frente do ‘Dança com as Estre- las’ e do ‘Dois às 10’ (substitui Maria Botelho Moniz), terá um novo projeto em mãos: “o reality show que a estação transmitirá no outono”.