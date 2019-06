A estação de Queluz de Baixo faz nova mudança no programa das manhãs depois de ser ultrapassado pela SIC e RTP.

13:25

Há doze anos que o panorama não era tão desastroso e a direção de programas da TVI tudo tem feito para reconquistar as audiências, mas a tarefa não se tem revelado fácil.



Desde a estreia do 'Programa da Cristina', na SIC, que tem sido líder incontornável desde janeiro, o 'Você na TV!', da TVI, perdeu a segunda posição para as manhãs da RTP 1. Os resultados da semana motivaram uma intervenção geral.



Os últimos meses não têm sido fáceis para a estação de Queluz de Baixo, que vê as audiências a cairem de dia para dia.

O 'Você na TV!' vai ter alterações no horário de transmissão a partir desta segunda-feira, 17 de junho, para se antecipar às emissões dos programas concorrentes.

Assim, o programa apresentado por Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes agora tem início às 9h45, 15 minutos mais cedo do que na semana passada e meia-hora antes daquele que era o seu horário habitual.