TVI apoia negócio de viúva de Pedro Lima

Agora, sabe-se que recebeu a proposta de fazer uma parceria comercial com a Media Capital "como reconhecimento da sua arte".



"Tendo em conta o percurso profissional da Anna Westerlund e todos os trabalhos expostos, há a possibilidade de produzir peças para os cenários de novelas, peças de cariz institucional ou murais", adiantou fonte próxima ao 'Jornal de Notícias'.



Pouco mais de um mês após a morte inesperada de Pedro Lima, a viúva do ator, Anna Westerlund, está a tentar retomar o rumo da sua carreira.Além, Anna tem sido reconhecida profissionalmente enquanto ceramista, com vários amigos e artistas a apelarem à compra das peças que vende na sua loja.

Além de vender várias peças de decoração, Anna também assina peças de bijuteria que conquistam o público feminino. São várias as figuras públicas que já se associaram às suas peças e divulgam o seu trabalho nas redes sociais.

Ainda no mês da morte de Pedro Lima, em junho, Anna Westerlund mostrou-se no seu local de trabalho, assumindo que precisa "de sentir o pó no corpo, de sentir as mãos secas do barro e as ideias a dançar na cabeça".



A mulher do artista admitiu num desabafo emotivo que desde a tragédia que abalou a família "os dias são agora feitos de tentativas".



Anna Westerlund refugia-se no trabalho para tentar seguir em frente, e nos quatro filhos em comum com Pedro Lima, além do enteado, o filho mais velho do ator, João Francisco, fruto da anterior relação que este viveu com Patrícia Piloto, que tem sido um grande apoio para os irmãos.