TVI atira cenas de Pedro Lima para o lixo

01:30

André Filipe Oliveira

A morte inesperada de Pedro Lima obrigou a TVI a eleger um substituto para dar vida à personagem desempenhada pelo ator na nova novela ‘Amar Demais’. O eleito foi Ricardo Carriço, que agora terá de regravar todas as cenas feitas pelo amigo de longa data. "Embora as gravações da novela já estejam a decorrer, Ricardo Carriço vai interpretar esta personagem desde o início da trama", informou ontem o canal de Queluz de Baixo em comunicado.A decisão de deitar fora as cenas que já tinham sido gravadas por Pedro Lima não foi fácil de tomar, mas inevitável. "Obviamente que se perde muito dinheiro ao regravar tudo, mas não há episódios fechados e, portando, não há como usar as cenas já gravadas, nem que se quisesse", adiantou fonte próxima da produção ao. Carriço vai iniciar os gravações da novela da TVI dentro de duas semanas. "Primeiro ainda vai ter de fazer os ensaios técnicos", explicou a mesma fonte. Em ‘Amar Demais’, Ricardo Carriço vai interpretar Gabriel Villanova, um político corrupto que vive um caso secreto com Vanda, desempenhada por Fernanda Serrano.A trama de Maria João Costa estava em gravações desde janeiro, sendo interrompida por dois meses devido à pandemia de Covid-19. O elenco retomou os trabalhos há cerca de um mês, ainda com Pedro. O ator foi encontrado morto a 20 de junho na praia do Abano, em Cascais.O humorista Bruno Nogueira, a atriz Jessica Athayde e a apresentadora Rita Ferro Rodrigues utilizaram as suas redes sociais para dar a conhecer o trabalho de Anna Westerlund, viúva de Pedro Lima, que desenvolve atividade profissional na área da cerâmica. Nos últimos dias, a onda de solidariedade em torno da família do ator, que morreu há quase duas semanas, levou mesmo a que várias peças da loja de Anna esgotassem.