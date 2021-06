TVI avança para tribunal e exige 1,2 milhões de euros a Ljubomir por quebra de contrato

Dez meses depois, a TVI avançou para tribunal contra Ljubomir Stanisic. A estação de Queluz de Baixo deu entrada com uma ação no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa na qual exige uma indemnização de 1 216 785,94 euros ao polémico chef jugoslavo, de 43 anos, por incumprimento do contrato. Isto depois de, em agosto do ano passado, Ljubo ter rasgado o acordo que tinha com a TVI, válido até ao fim de 2020 (estava inclusive prevista a gravação de uma nova temporada de ‘Pesadelo na Cozinha’) para se mudar para a SIC, onde é atualmente o rosto de ‘Hell’s Kitchen’, cuja primeira temporada terminou no passado fim de semana - já decorrem as gravações de uma segunda leva de episódios, para estrear em setembro.A ação cível tem como réus Ljubomir Stanisic e a empresa Questão de Palavras, Lda, detida pelo chef e pela sua mulher, Mónica Franco. O Correio da Manhã questionou Ljubomir sobre este processo mas este referiu não ter "qualquer comentário a fazer". Já a TVI, que também não comenta, para já, o caso, arrolou como testemunhas Nuno Santos (diretor-geral), Helena Forjaz (ex-diretora de relações institucionais da Media Capital, dona da TVI), Raul Ferreira (controller TVI/Plural Portugal), Carlos Barata (diretor de antena e research), Paulo Lourenço (Chief Revenue Office da Media Capital) e Margarida Vitória Pereira (responsável pela área de planeamento e compras e vendas).O CM pediu ainda uma reação à SIC, atual ‘casa’ de Ljubomir Stanisic, mas esta preferiu não comentar este processo.No Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa corre um outro processo envolvendo figuras da televisão. Trata-se do pedido de indemnização feito pela SIC a Cristina Ferreira, também por quebra de contrato, em julho do ano passado. A apresentadora rescindiu unilateralmente o acordo com a estação de Paço de Arcos para regressar à TVI, onde, além de apresentadora, é agora também diretora de Entretenimento e Ficção, administradora e acionista.O processo da Sociedade Independente de Comunicação contra Cristina Maria Jorge Ferreira e a empresa Amor Ponto, que esta detém, deu entrada no tribunal em setembro de 2020. Nele, a SIC pede 20 287 084, 54 €, mais 84 583, 33 do que exigiu na carta enviada à apresentadora em agosto e na qual lhe dava 15 dias para o pagamento da indemnização. Recorde-se que Cristina já reconheceu que há lugar ao pagamento de uma indemnização, mas recusa os valores exigidos pela SIC. "A referida quantia não tem qualquer fundamento ou base contratual", disse a estrela da TVI.O valor apurado pela SIC tem em conta, além do incumprimento do contrato, os prejuízos calculados por perdas de receitas em IVR (concursos com chamadas de valor acrescentado), publicidade, patrocínios e ações comerciais. O processo aguarda ainda uma conclusão.n