TVI confirma caso Covid-19 no programa de Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Dois às 10 (@doisas10tvi)

O canal de Queluz de Baixo confirmou entretanto a situação:O certo é que matutino do quarto canal não saiu prejudicado. Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos continuam no comando das manhãs, após um colega ficar doente com o novo coronavírus.referiu ainda o Gabinete de Comunicação da TVI.Com a equipa a meio gás, Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos unem forças para superar este novo desafio. O programa, no entanto, continua a ter graves dificuldades em impor-se como líder de audiências, perdendo para o rivel direto 'Casa Feliz', da SIC.