TVI confirma Covid-19 na estação mas garante que segurança de António Costa não foi posta em causa

12 jun 2020 • 15:23

Depois de a TV7 Dias ter avançado no dia de ontem, 11 de junho, que existem atualmente casos de Covid-19 na TVI e que o canal andava a esconder a informação, a estação já reagiu à notícia.

O canal acabou por confirmar a veracidade da informação, tendo a diretora de Comunicação, Helena Forjaz, confirmando que há, pelo menos, um caso de Covid-19 na estação: "Não escondemos nada e, desde o dia em que foi detetado o caso, agimos em conformidade com as normas da DGS".



Segundo uma fonte da estação do canal, na entrevista do dia 4 de junho ao Primeiro-Ministro António Costa, conduzida pelo Diretor de Informação da TVI Sérgio Figueiredo e por José Alberto Carvalho, todas as medidas de segurança foram garantidas. Segundo fonte da estação, foi a própria direção que sugeriu que a conversa se realizasse em São Bento e não nos estúdios do canal para salvaguardar o bem-estar de António Costa. Além disso, o único produtor que se encontrava no local submeteu-se a um teste de despiste à Covid-19.

"Avisámos a equipa do Sr. Primeiro-Ministro e preferiu-se fazer a entrevista na residência oficial, em São Bento. Não havia do nosso lado qualquer pessoa que tenha tido contacto com a pessoa infetada", garantiu Helena Forjaz.