TVI criticada por expor André Filipe

Cinco dias depois de ter tido alta da ala Psiquiátrica do Hospital do Barreiro, onde esteve internado três semanas na sequência de um surto psicótico, André Filipe voltou à televisão para ser entrevistado por Teresa Guilherme na gala do ‘Big Brother’.









O momento em que o ex-concorrente, que foi expulso da casa por “comportamentos impróprios”, e a apresentadora estiveram frente a frente foi gravado antes da gala começar, sem plateia no estúdio. Ainda assim, os telespectadores do reality show da TVI não gostaram da exposição a que o jovem foi sujeito e deixaram críticas nas redes sociais do programa.

“Não tratem mal o rapaz, ele tem problemas e precisa de ajuda. Não tem culpa. Culpa tem o ‘BB’ por estar a expor novamente o rapaz, visto que ele ainda não está bem” e “Vale mesmo tudo para vocês. Vê-se perfeitamente que ele não está bem”, são alguns dos comentários deixados.





André Filipe afirmou que se sente melhor e que está empenhado na sua recuperação. “Eu sei que amanhã o sol voltará a brilhar. Vou recomeçar tudo de novo”. Teresa questionou: “O sol ainda não está a brilhar?”. “Vai começar a brilhar a partir de hoje. A partir de hoje porque eu estou aqui com a Teresa, que é muito bonita”, respondeu André Filipe.





O jovem do Barreiro, de 25 anos, levou brócolos para o estúdio numa alusão ao momento em que ingeriu o legume cru no ‘Big Brother’, ressalvando que ia salvar os colegas.





Já esta segunda-feira, na sua página de Instagram, voltou a referir-se ao assunto. “Somos todos brócolos no fundo da piscina. A revolução dos brócolos já está espalhada pelo mundo.”





Pipoca Mais Doce continua insatisfeita com os participantes



Pipoca Mais Doce continua insatisfeita com os participantes do ‘Big Brother’. “Eles estão muito colados à imagem do último ‘Big Brother’ e do famoso grupo dos ‘sensatos’. Ser sensato não é estar ali quase como um monge tibetano, que fez um voto de silêncio e não diz nada. São umas anémonas. Eles têm de reagir, têm de falar quando se sentem incomodados.”



Expulsão



Liliana Henriques foi a concorrente expulsa na última gala, com 54% dos votos. Carina e Renato também estavam entre os nomeados, mas acabaram por permanecer no reality show. A jovem diz sentir-se “exausta” mas promete dar ainda muito que falar fora da casa.



Audiências

No domingo, as audiências estiveram renhidas na televisão generalista. Quem levou a melhor foi o ‘The Voice’, da RTP1. O programa conduzido por Ricardo Araújo Pereira, ‘Isto É Gozar Com Quem Trabalha’ (SIC), teve o pior resultado desde a estreia, em março.



Na primeira parte conquistou 10,8% de audiência média e 19,5% de share, enquanto na segunda, durante a entrevista ao candidato presidencial João Ferreira, conseguiu subir. Obteve 11,1% de audiência média e 20,5% de share.





A aposta da SIC para os serões de domingo, ‘O Noivo É Que Sabe’, apresentado por Cláudia Vieira, também teve um mau resultado, continuando sem convencer os espectadores. O último programa ocupou o terceiro lugar nas audiências, atrás do ‘The Voice’, da RTP1, e do ‘Big Brother’, da TVI.