TVI dá a entender que houve beijo entre Joana e Savate no 'Big Brother'

Será que temos o beijo mais esperado do Duplo Impacto?". O canal promete revelar tudo ao fim da tarde.

O primeiro beijo entre Bruno Savate e Joana Albuquerque pode já ter acontecido na casa do 'Big Brother - Duplo Impacto'.No Instagram do reality show da TVI foi publicada uma frase que dá a entender isso mesmo. Na legenda da imagem de um beijo com a hashtag 'Savana', uma expressão que resulta da junção dos dois nomes, pode ler-se: "