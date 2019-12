TVI dá casa nova a Ljubomir como presente

01:30

Tal como afirmou no passado, Ljubomir regressou ao formato com novas condições. Em entrevista, o chef revelou que voltou a fazer televisão porque lhe deram a casa com piscina, que era uma das suas exigências, e adaptaram o seu cachet para um "valor justo", ganhando atualmente 30 mil euros por dez programas gravados."Para regressar à televisão... claro que me deram uma casa com piscina. A minha casa com piscina não é a milionária que compram os franceses aqui. Comprei no meio da aldeia, uma coisa baratinha, custou menos de 100 mil euros, fiz a minha piscininha lá dentro e eles pagaram-me isso, sim senhora. Por isso é que comecei a gravar a terceira temporada", contou.Segundo o que oconseguiu apurar a nova casa está localizada no Alentejo, uma das zonas de eleição do chef.