TVI defende Rita na guerra com Leandro

A polémica entre Rita Pereira e Leandro, jurada e concorrente de ‘A tua cara não me é estranha’, respetivamente, estava a tomar grandes proporções e o diretor-geral da TVI viu-se obrigado a intervir., garante Bruno Santos, em exclusivo, ao Correio da Manhã.O responsável máximo pelos programas da estação de Queluz de Baixo aproveitou ainda para defender Rita Pereira, de novo envolvida num caso polémico., observou.Em ‘A tua cara não me é estranha’, Rita Pereira, explica Bruno Santos ao CM, reforçando que a atriz e apresentadora "é uma das caras mais importantes da Media Capital".Recorde-se que, no último domingo, Leandro não gostou de ouvir Rita Pereira, após a sua atuação, dizer: "Acho que hoje entraste na competição, ok?"Leandro respondeu-lhe: "Estás enganada [...]. Não vim aqui para competir."