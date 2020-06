Estação esclarece situação contratual do falecido ator.

21 jun 2020 • 16:16

Depois de o primo de Pedro Lima, o jornalista Paulo Dentinho, ter denunciado que a TVI tinha virado costas ao ator, numa altura em que este se encontrava em fim de contrato , a estação viu-se obrigada a esclarecer o assunto.", fez saber em comunicado.No mesmo acrescentam que recentemente tinha sido feito um convite ao ator para participar no júri dos prémios Emmy e que era um dos atores principais da novela 'Amar Depois de Amar'.Recorde-se que, antes da morte, o ator tinha desabafado com alguns colegas que estava preocupado com a situação contratual.