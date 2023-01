TVI 'desiste' de "A Ex-periência", o mais recente fracasso da estação televisiva

É o mais recente fracasso da TVI: ‘A Ex-periência’, aposta do canal de Queluz de Baixo para os domingos à noite, lançada no primeiro dia do ano, não está a vingar nas audiências. Por isso, e já a partir deste fim de semana, a estação vai mudar a estratégia: a emissão principal do reality show apresentado por Maria Botelho Moniz passa a ir para o ar aos sábados à noite, já perto das 23h00, após o sucesso ‘Festa é Festa’.Desta forma, a TVI pretende minimizar os estragos, colocando o formato num horário em que a probabilidade de prejudicar a média de audiência do canal é menor. No domingo, ‘A Ex-periência’ volta, com uma emissão especial, mas também ao fim da noite e depois da novela protagonizada por Pedro Teixeira, Ana Guiomar e Pedro Alves, e de ‘Toda a Gente Me Diz Isso’.