TVI em risco de perder as suas estrelas

A novela ‘Festa é Festa’, da TVI, foi renovada para a terceira temporada, que tem estreia marcada para o início de 2022. Mas a trama de Queluz de Baixo esteve prestes a perder os seus atores principais porque a estação se terá esquecido de renovar os contratos que estavam prestes a terminar, como foi o caso de Pedro Alves e Ana Guiomar, avança a ‘TV7Dias’.





O ator acabou por chegar a um acordo com a TVI e renovou o contrato, mesmo estando a conciliar as gravações da novela com o seu novo filme, ‘Curral de Moinas’. Também Ana Guiomar foi sondada por Daniel Oliveira para regressar à SIC, mas o canal de Queluz de Baixo conseguiu segurar a estrela.