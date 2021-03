TVI esclarece afastamento de filha de Maria Cerqueira Gomes da novela

A TVI esclareceu hoje que a filha de Maria Cerqueira Gomes, Francisca, vai mesmo fazer parte do elenco da novela 'Festa é Festa'.", reagiu o canal, em comunicado, acrescentando: "".A reação surgiu em resposta a uma notícia avançada pela 'TV Mais' que dava conta que a modelo de 18 anos tinha sido afastada do projeto, depois de toda a polémica em que se a sua escolha se viu envolvida.Kika, como é conhecida, foi a um casting e ficou com o papel, o que gerou revolta entre alguns atores profissionais, uma vez que a jovem não tem qualquer formação em representação.Uma das vozes da indignação foi Margarida Bakker, filha de Alexandra Lencastre. Outra foi a neta de Eunice Muñoz, Lídia Muñoz. "